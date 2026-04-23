A Milano, tra l’8 e il 10 luglio 2026, all’Ippodromo San Siro, verranno utilizzati 1.200 droni per creare un’immagine di Harry Potter nel cielo. Lo spettacolo, che si svolge in occasione dei 25 anni della saga, includerà anche musica dal vivo. L’evento, che coinvolge un grande numero di droni, sarà visibile nel quartiere di San Siro.

? Cosa sapere Milano ospiterà 1.200 droni all'Ippodromo San Siro tra l'8 e il 10 luglio 2026.. Lo spettacolo celebra i 25 anni della saga di Harry Potter con musica dal vivo.. Milano ospiterà tra l’8 e il 10 luglio 2026 tre serate di spettacolo all’Ippodromo Snai San Siro, dove 1.200 droni illumineranno il cielo celebrando i 25 anni della saga di Harry Potter. La città si prepara a un evento che fonde la tecnologia dei droni con l’immaginario cinematografico più celebre del mondo magico. Il DroneArt Show: Harry Potter™ non sarà una semplice proiezione luminosa, ma una performance coreografica in cui ben 1.200 dispositivi volanti si muoveranno in perfetta sincronia per ricreare i momenti più iconici della storia del maghetto occhialuto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, 1.200 droni disegnano Harry Potter nel cielo di San Siro

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Milano ospiterà DroneArt Show: Harry Potter™, un primo spettacolo di droni all’aperto unico nel suo genereCon 1.200 droni illuminati e sincronizzati che si muovono in perfetta armonia. Milano ospiterà DroneArt Show: Harry Potter™. cronacamilano.it

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