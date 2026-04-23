Milan tempo di prove a Milanello | Rabiot guiderà il centrocampo contro la Juventus

A Milanello sono in corso le sessioni di allenamento in vista della partita contro la Juventus. La squadra si prepara con alcune prove sul campo, ma ancora non è stato deciso chi scenderà in campo come titolare. Domani si saprà se Rabiot sarà impiegato nel ruolo di centrocampista, mentre le scelte definitive verranno annunciate prima del fischio d'inizio.

Per capire e scoprire chi giocherà contro la Juventus bisognerà attendere l'allenamento di domani, anche perchè Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha concesso quest'oggi un giorno di riposo. La motivazione dietro a questa scelta? Come riferito da Tuttosport, il tecnico livornese ha avuto risposte molto positive nella sessione di ieri. Gli allenamenti in vista del big match di domenica contro i bianconeri, perciò, riprenderanno domani mattina. Si prospetta un vero e proprio scontro diretto per la Champions League: partita alla quale il Milan tiene tantissimo e si presenterà con 'soli' tre punto di vantaggio rispetto ai bianconeri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, tempo di prove a Milanello: Rabiot guiderà il centrocampo contro la Juventus Notizie correlate Leggi anche: Milan-Como senza Rabiot: Allegri ridisegna il centrocampo contro l’ambizione di Fabregas Cremonese-Milan, Jashari il favorito a centrocampo. La scelta su Rabiot. E in attacco …Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' oggi Massimiliano Allegri inizierà il lavoro tattico verso Cremonese-Milan di domenica all'ora di pranzo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rabiot fa felice il Milan. Hellas, è un triste naufragare. Arriva la 21esima sconfitta stagionale; L'Hellas ci prova ma perde ancora: al Milan basta un gol di Rabiot (0-1); Il Varese prova a ripartire, Varesina a Solbiate col Milan; Hellas Verona - Milan : 0 - 1 (Serie A): cronaca, tabellino e statistiche. Milano-Cortina, Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu durante le proveUna sorpresa inaspettata e uno spoiler destinato a diventare virale nel giro di poche ore. Durante le prove allo stadio San Siro, in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di ... iltempo.it Il Milan soffre ma passa di misura a Verona: i rossoneri raggiungono il Napoli al secondo postoVittoria col minimo sforzo per la squadra di Allegri. Basta un gol di Rabiot nel primo tempo per superare un Verona generoso, che mette in difficoltà i rossoneri fino alla fine ... msn.com MN - Mercato Milan: contatti costanti per Goretzka. Ecco quando l'affondo x.com Strahinja Pavlovic è pronto per Milan-Juventus di domenica Sera a san Siro. Il difensore serbo dei rossoneri ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Ho sentito Vlahovic Sì, si, noi due ci sentiamo sempre. Dusan è un mio grande amico e quasi t - facebook.com facebook