Oggi si attendono le prime conferme sulla formazione del Milan in vista della sfida contro la Cremonese. La società sta valutando le scelte in mediana, con Jashari in pole position, mentre Rabiot resta in lizza per una maglia da titolare. In attacco, le decisioni sono ancora in fase di definizione, e la formazione sarà annunciata nelle prossime ore.

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' oggi Massimiliano Allegri inizierà il lavoro tattico verso Cremonese-Milan di domenica all'ora di pranzo. Difficile che Matteo Gabbia sia titolare: lavoro ancora a parte per il difensore rossonero. Probabile quindi che la difesa sia la seguente: Tomori, De Winter, Pavlovic. Ancora non pronti Gimenez e ovviamente Loftus-Cheek. Il messicano starebbero lavorando sul campo alla ricerca della migliore condizione fisica. Contro la Cremonese a centrocampo pronti Saelemaekers e Bartesaghi sugli esterni. E in mezzo? Jashari sarebbe in vantaggio su Ricci e Fofana per completare il reparto con Modric e Rabiot. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cremonese-Milan, Jashari il favorito a centrocampo. La scelta su Rabiot. E in attacco …

Diddi: “Milan, Mi piacerebbe vedere un centrocampo con Modric, Rabiot e Jashari”MILAN, ITALY - AUGUST 17: Ardon Jashari of AC Milan in action during the Coppa Italia match between AC Milan and SSC Bari at Stadio San Siro on...

Jashari, un assist che fa sperare il Milan: con Modric e Rabiot il centrocampo ideale?Milan-Como 1-1, per il Diavolo una frenata importante nell'ottica dello Scudetto.

Temi più discussi: Milan, spazio a Jashari: con la Cremonese possibile doppio regista; Jashari è il sostituto di Loftus-Cheek: come cambia il Milan senza l'inglese; Jashari con Modric, esperimento doppio play riuscito: il Milan ha una soluzione in più; Milan - Parma (0-1) Serie A 2025.

Tuttosport: Il Milan si gode Jashari. Sì, l’acquisto è giustoTuttosport in edicola questa mattina titola così: Il Milan si gode Jashari. Sì, l’acquisto è giusto. Dopo una prima di stagione in cui ha avuto un ... milannews.it

Milan a caccia di riscatto: Gabbia verso il forfaitDomenica pomeriggio i rossoneri saranno di scena sul campo della Cremonese e per l'occasione quasi certamente Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Matteo Gabbia. Ieri il difensore si è allenato a ... fantacalcio.it

Cremonese-Milan: dietro Tomori, De Winter e Pavlovic. Dal 1' Saelemaekers e Bartesaghi. Jashari in vantaggio su Ricci e Fofana. Modric e Rabiot non si toccano, Allegri non intende fare calcoli sui diffidati: non si pensa al derby. In attacco favoriti Leao e Pulisi x.com

Tradizione Rossonera. . | Pirotecnico pareggio per 3-3 tra Cremonese e Milan in serie B nella stagione 1982-83 - facebook.com facebook