Milan-Como senza Rabiot | Allegri ridisegna il centrocampo contro l’ambizione di Fabregas

Adrien Rabiot non sarà in campo nella partita tra Milan e Como di mercoledì 18 febbraio, perché Allegri ha deciso di cambiare la formazione. Il tecnico rossonero ha scelto di non rischiare il centrocampista francese, che si è infortunato durante l’allenamento di ieri. Al suo posto, il mister ha optato per una coppia di mediani diversa, puntando su una strategia più offensiva in vista della sfida contro il Como, che arriva con grande entusiasmo e voglia di sorprendere il Milan.

Il Milan si proietta verso il turno infrasettimanale di mercoledì 18 febbraio contro il Como, ma dovrà farlo senza il suo punto di riferimento mediano: Adrien Rabiot. Il francese, colonna del centrocampo di Massimiliano Allegri, sarà costretto a guardare la sfida dalla tribuna di San Siro a causa della squalifica rimediata dopo il concitato finale di Pisa. Per il tecnico livornese si apre un'impasse tattica non banale, dovendo affrontare una compagine, quella di Cesc Fabregas, che arriverà a Milano ferita dalla sconfitta interna con la Fiorentina e animata da una filosofia di gioco ambiziosa, spesso contrapposta dialetticamente a quella del "Comandante" rossonero.