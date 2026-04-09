Udinese Karlstrom racconta | Con le big mettiamo coraggio siamo cresciuti Davis? non è inferiore a Gyokeres e sul mio diabete…

Da calcionews24.com 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista dell’Udinese, Jesper Karlstrom, ha parlato in un’intervista pre-gara alla Gazzetta dello Sport, condividendo alcune riflessioni sulla crescita della squadra affrontando le grandi, e sul suo rapporto con il campo e la salute. Ha anche commentato la presenza di un compagno di squadra, sostenendo che non è inferiore a Gyokeres, e ha accennato a una sua condizione personale legata al diabete. La partita contro il Milan si avvicina e lui si prepara a scendere in campo.

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© Calcionews24.com - Udinese, Karlstrom racconta: «Con le big mettiamo coraggio, siamo cresciuti. Davis? non è inferiore a Gyokeres, e sul mio diabete…»

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