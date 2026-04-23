Durante l'evento dei Premi Laures a Madrid, l'ex difensore ha elogiato un calciatore definendolo un “top”. La dichiarazione è arrivata a margine della cerimonia e riguarda il riconoscimento di un giocatore che ha attirato l'attenzione di molti nel mondo del calcio. L'ex atleta ha sottolineato le qualità di questa figura, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi o sulla sua carriera.

Dalla prestigiosa passerella degli Laureus Awards di Madrid, arriva un importante attestato di stima per Davide Bartesaghi. Ad elogiare il terzino sinistro del Milan è stato Leonardo Bonucci, ex difensore e capitano di Milan e Juventus, recentemente collaboratore tecnico di Gattuso in Nazionale. Tra i giganti dello Sport, Bonucci ha parlato di Bartesaghi come uno dei tre migliori prospetti italiani, secondo lui destinato a una carriera Top, insieme a Pio Esposito e Marco Palestra. Pio Esposito penso che nei prossimi anni diventerà un ottimo attaccante e un grande talento a livello mondiale. Anche Palestra penso che giocherà in un top team. L’ultimo direi Bartesaghi: gioca già nel Milan, ma anche lui, come Palestra, giocherà in un top club.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, l’investitura di Bonucci: “Bartesaghi è un top”. Ecco chi e perchè ha stregato l’ex Juve

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