In vista di una prossima gara, la squadra di O’Neill ha deciso di adottare un modulo difensivo basato sulla compattezza e sui lanci lunghi, puntando a mettere in difficoltà gli avversari. La nazionale italiana si prepara alla sfida rafforzando la fase difensiva e affidandosi anche all’esperienza di un ex difensore, ora in panchina come regista. La partita si preannuncia equilibrata e ricca di tensione.

Palla lunga (molto) e, poi, si vedrà. Michael O’Neill, condottiero nordirlandese, sa che tutto il peso della posta in palio è sulle spalle azzurre e non lo nasconde. "Noi – dice – abbiamo più da guadagnare che da perdere e lo sappiamo bene. Non mi aspetto una partita con tanti gol, anzi.", racconta. Già, i gol. I suoi ragazzi li segnano, spesso, così: palla lunga (molto) e, poi, ecco la deviazione vincente nel pieno traffico dell’area di rigore avversaria. Il programma di viaggio dell’Irlanda del Nord è chiaro, sperimentato, a prova di variazione: se si vince, si vince nell’unico modo conosciuto. O’Neill non lascerà niente al caso, nemmeno la scaramanzia: la maglia sarà bianco nuvola con inserti verde menta, un richiamo al passato mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Irlanda del Nord punta sul catenaccio? L'Italia ha un'arma segreta: Bonucci. Ecco perché

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