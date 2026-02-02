Ora Mathieu van der Poel ha scritto il suo nome nella storia del ciclocross. Dopo anni di sfide e successi, ha superato Eric de Vlaeminck come il corridore più vincente di sempre. La scena si è voltata, e il record di un'epoca si è sgretolato sotto i suoi risultati.

Quello che era considerato impensabile sino a una decina di anni fa è diventato reale. Eric de Vlaeminck non è più il corridore più vincente della storia del ciclocross. Domenica primo febbraio a Hulst, Paesi Bassi, Mathieu van der Poel (che già aveva eguagliato il record del belga) ha vinto per l'ottava volta i Mondiali di ciclocross. Sono passati undici anni da quel primo febbraio a Tábor nel quale un ragazzo lungo lungo e con la faccia fanciulla superava felice e piangente la linea d'arrivo dei Campionati del mondo di ciclocross. Alle sue spalle non c'era nessuno, nemmeno il suo rivale di tutti gli anni bambini e adolescenti, Wout van Aert. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ora Mathieu van der Poel ha fatto davvero la storia del ciclocross

Approfondimenti su Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel scrive un’altra pagina importante nella storia del ciclocross.

Koksijde torna ad accogliere il tradizionale Duinencross, una tappa importante nel calendario della Coppa del Mondo di ciclocross, dopo quattro anni di assenza.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

VAN DER POEL se CAE y GANA en su DEBUT en el CICLOCROSS

Ultime notizie su Mathieu van der Poel

Argomenti discussi: VAN DER POEL. QUANDO HO INIZIATO SVEN NYS ERA IL MIO MITO, ORA L'HO EGUAGLIATO: È INCREDIBILE!; Van der Poel nella storia del ciclocross: è il più vincente di tutti i tempi ed è solo all’inizio; Van der Poel Campione del Mondo per l'8a volta! Fontana 5°: rivivi LIVE; Mathieu Van der Poel dopo l’ottavo titolo Mondiale: Oggi ho coronato il sogno di una vita.

Mathieu Van der Poel dopo l’ottavo titolo Mondiale: Oggi ho coronato il sogno di una vitaI Mondiali ciclocross 2026 si sono conclusi poche ore fa con la gara più attesa, quella degli Elite Uomini. A Hulst, in Olanda, è andato in scena ... oasport.it

LIVE MONDIALI HULST! Mathieu Van der Poel per diventare Campione del Mondo per l'8a volta. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo realeMONDIALI - Si chiude il week end di gare iridate a Hulst. Mancano da assegnare tre titoli iridati: juniores uomini, Under 23 donne e il clou della prova élite ... eurosport.it

Mathieu van der Poel batte Eric De Vlaeminck conquistando l’8ª vittoria mondiale: il belga ne vinse (solamente) sette - facebook.com facebook

Mathieu van der Poel vince la Coppa del Mondo 8 anni dopo l'ultima volta grazie al successo di Hoogerheide…ed è record di vittorie #Ciclocross #Hoogerheide #vanderpoel x.com