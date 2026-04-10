Charlotte Casiraghi ha annunciato pubblicamente la sua relazione con lo scrittore Nicolas Mathieu, dopo due anni di frequentazione. La principessa ha portato il compagno nel Principato di Monaco, confermando così la sua storia d’amore. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli o commenti. Non è stata menzionata la presenza di altri membri della famiglia reale nel contesto di questa conferma.

Charlotte Casiraghi ha ufficializzato dopo due anni la sua storia d’amore con lo scrittore Nicolas Mathieu, portandolo con sé nel Principato di Monaco. Ma dobbiamo aggiungere un “quasi”, perché le presentazioni in famiglia non sono arrivate. Charlotte Casiraghi col fidanzato a Montecarlo. Charlotte Casiraghi si è fatta dunque accompagnare da Nicolas Mathieu, suo compagno da quando ha divorziato da Dimitri Rassam, a Montecarlo. Charlotte, che si divide tra Monaco e Parigi, è tornata nel Principato per presentare il suo libro La Fêlure alla Médiathèque Caroline. All’evento erano presenti sua mamma Carolina di Monaco e sua sorella Alexandra di Hannover con il fidanzato Ben-Sylvester Strautmann. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlotte Casiraghi ufficializza la storia con Nicolas Mathieu ma Carolina di Monaco non c’è

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