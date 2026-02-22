Diretta gol Serie A LIVE | Milan Parma a San Siro passano i ducali! La decide il gol di Troilo

Troilo ha segnato il gol decisivo durante la partita tra Milan e Parma, provocando la vittoria dei ducali. La rete è arrivata nel secondo tempo, quando il giocatore ha approfittato di un errore difensivo per insaccare. Il match, trasmesso in diretta, ha visto i padroni di casa tentare diverse occasioni senza successo. La squadra ospite ha mantenuto la calma e ha trovato il modo di sfruttare l’opportunità. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0.