Diretta gol Serie A LIVE | Milan Parma a San Siro passano i ducali! La decide il gol di Troilo
Troilo ha segnato il gol decisivo durante la partita tra Milan e Parma, provocando la vittoria dei ducali. La rete è arrivata nel secondo tempo, quando il giocatore ha approfittato di un errore difensivo per insaccare. Il match, trasmesso in diretta, ha visto i padroni di casa tentare diverse occasioni senza successo. La squadra ospite ha mantenuto la calma e ha trovato il modo di sfruttare l’opportunità. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0.
Diretta gol Serie A LIVE: Milan Parma, ducali avanti con Troilo!Troilo segna il primo gol per il Parma, portando i ducali in vantaggio contro il Milan.
Diretta gol Serie A LIVE: primo gol di Fullkrug, il tedesco decide Milan LecceSegui la diretta gol della 21ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, gol e moviola.
