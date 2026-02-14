Serie A Inter-Juventus 3-2 Polemiche a San Siro Gol e highlights

L’Inter ha battuto la Juventus 3-2 a San Siro, scatenando polemiche tra i tifosi delle due squadre. La partita ha visto un gol decisivo negli ultimi minuti, facendo esplodere i festeggiamenti nerazzurri. La vittoria è arrivata grazie a un’azione corale che ha sorpreso la difesa bianconera, mentre i commenti sui social si sono accesi subito dopo il fischio finale.

In dieci per un tempo intero, la Juventus rimonta due volte l'Inter e sfiora l'impresa: sconfitta che pesa poco, prestazione che vale moltissimo Certe sconfitte raccontano molto più di tante vittorie. E quella maturata a San Siro contro l'Inter non scalfisce l'identità, anzi la rafforza. La Juventus perde 3-2, ma lo fa dopo una prova di personalità, coraggio e qualità, giocando oltre un tempo in inferiorità numerica e dimostrando di avere un'anima vera.È una Juve che guarda negli occhi la capolista, che palleggia, che comanda a lungo il gioco e che non accetta mai di essere comprimaria. Il risultato finale premia i nerazzurri, ma la sensazione netta è che i bianconeri abbiano lanciato un messaggio forte al campionato.