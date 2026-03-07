Calciomercato Juve spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta

Durante le prossime settimane, la Juventus si concentrerà sul calciomercato estivo e avrebbe messo nel mirino Michael Kayode, attualmente in forza al Brentford. La società sta considerando un possibile ritorno in Italia per il terzino, che potrebbe rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma il nome dell’ex giocatore è stato fatto circolare tra le fonti vicine alla Juventus.