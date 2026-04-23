Milan Juve ottime notizie per Allegri dall’infermeria Il quadro in casa rossonera in vista del big match
In vista del big match di domenica sera tra Milan e Juventus, arrivano buone notizie dall'infermeria dei rossoneri. La condizione dei giocatori infortunati a Milanello sembra migliorare, consentendo a mister Allegri di poter contare su una rosa più completa. La preparazione continua senza ulteriori intoppi e le condizioni fisiche dei singoli stanno monitorando attentamente. La sfida si avvicina e le scelte in vista della formazione definitiva sono al centro delle attenzioni.
di Angelo Ciarletta Milan Juve, ottime notizie per Max Allegri dall’infermeria. Il quadro in quel di Milanello in vista del big match in programma domenica sera. La Juve si prepara ad affrontare un Milan in condizioni fisiche ottimali nel momento più delicato della stagione. A fine aprile, con la fatica che si accumula, Massimiliano Allegri può infatti vantare una rosa totalmente a disposizione in vista dello scontro diretto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la gestione dello staff rossonero ha permesso di svuotare l’infermeria proprio prima della gara contro i bianconeri. CONTINASSA JUVE LIVE Tornano abili e arruolati Ruben Loftus-Cheek e Matteo Gabbia, reduce da un’ottima prova contro l’Hellas Verona.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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