Milan Juve ottime notizie per Allegri dall’infermeria Il quadro in casa rossonera in vista del big match

In vista del big match di domenica sera tra Milan e Juventus, arrivano buone notizie dall'infermeria dei rossoneri. La condizione dei giocatori infortunati a Milanello sembra migliorare, consentendo a mister Allegri di poter contare su una rosa più completa. La preparazione continua senza ulteriori intoppi e le condizioni fisiche dei singoli stanno monitorando attentamente. La sfida si avvicina e le scelte in vista della formazione definitiva sono al centro delle attenzioni.