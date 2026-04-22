Milan Juve Allegri deve sciogliere diversi dubbi | gli aggiornamenti sui rossoneri in vista del big match di domenica

In vista della partita di domenica, l'allenatore deve decidere la formazione da schierare, valutando le condizioni dei giocatori. Sono ancora da definire alcuni ruoli chiave e la presenza di alcuni elementi infortunati o in dubbio. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in classifica. Le scelte dell’allenatore influenzeranno molto l’andamento della partita e le strategie da adottare.

di Francesco Spagnolo Milan Juve, Allegri è chiamato a sciogliere diversi dubbi in vista della sfida di domenica. Ecco chi potrebbe giocare in attacco e non solo. Il clima a San Siro si fa rovente per l’avvicinarsi di uno dei classici del calcio italiano: il big match Milan Juve. La posta in palio è altissima, soprattutto per una formazione rossonera che deve ritrovare certezze dopo un periodo caratterizzato da troppi bassi e pochi alti. Massimiliano Allegri, grande ex della sfida, sta lavorando intensamente a Milanello per preparare la strategia perfetta e scardinare la solidità difensiva della Vecchia Signora. Secondo le ultime indiscrezioni fornite da Tuttosport, la marcia di avvicinamento a Milan Juve porterà alcune novità sostanziali nell’undici di partenza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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