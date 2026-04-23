In un’intervista rilasciata a Sportmediaset, il difensore ha parlato dei suoi anni trascorsi a Milano, confermando di voler rimanere nella squadra. Ha anche elogiato il tecnico e rivolto un messaggio diretto a un attaccante della rosa. Le sue parole sono state chiare nel confermare il suo impegno con il club e nel commentare alcuni aspetti della rosa attuale.

Arrivato nel 2024, Strahinja Pavlovic si è trasformato sotto la gestione di Massimiliano Allegri in un muro invalicabile. Protagonista di una bellissima stagione con i rossoneri, in cui ha segnato anche 4 gol molto importanti, si è lasciato andare ad una lunga chiacchierata ai microfoni di SportMediaset. Dichiarazioni non banali quelli del difensore serbo, che ha elogiato tantissimo Allegri, dichiarato amore al Milan e chiamato in rossonero il connazionale Dusan Vlahovic, che - sue parole - 'sente spesso'. Penso di voler restare tanto al Milan, mi piace la città e l'ambiente oltre ai nostri supporter. Qui sono molto contento e voglio vincere col Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il “patto” di Pavlovic: “Io resto”. Poi l’elogio ad Allegri e quel messaggio chiaro a Vlahovic

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