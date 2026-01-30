Luka Modric potrebbe restare o lasciare il Milan. I tifosi rossoneri aspettano ancora una decisione sul suo rinnovo di contratto. La società sta valutando se offrirgli un nuovo accordo o lasciarlo partire. Intanto, il centrocampista croato si prende qualche giorno di riflessione, ma il suo futuro resta in bilico. La prossima settimana dovrebbe arrivare una risposta definitiva.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Milan sta attendendo che il croato riferisca cosa voglia fare. La dirigenza ha già pronta la bozza contrattuale, ma tutto dipende proprio da lui, che deciderà nei prossimi mesi cosa fare: proseguire o ritirarsi. Se, nella migliore delle ipotesi, Modric decidesse di continuare a giocare sfornando prestazioni sublimi come fatto fino ad ora, il Milan si farà trovare pronto. LEGGI ANCHE: Di Marzio: “Milan, Mateta subito. Alzata anche l’offerta”. E dalla Francia: “Stasera in Italia” >>> Da considerare anche il fattore Champions League. Se il Milan dovesse qualificarsi, a differenza di quest'anno, il croato dovrà giocare anche in Coppa, come fatto fino a poco tempo fa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Modric e il futuro in rossonero: rinnovo o addio?

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Franck Saelemaekers rinnova con il Milan, confermando il suo ruolo chiave nel progetto rossonero.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Luka Modric può lasciare il Milan a fine stagione: un club ha sondato il terreno per il fuoriclasse croato; Sorrentino: Milan, per il futuro Modric non serve. E' difficile programmare con un quarantenne; Calciomercato Milan, contatto con gli agenti di Goretzka: la situazione; Roma-Milan 1-1, pagelle e tabellino: Modric monumentale, ottimo ingresso di Pellegrini, deludono Soulé e Leao.

Calciomercato Milan, il nodo Modric-Goretzka (e il difensore uscito dalla lista) - Fullkrug colpo di scena: convocato per Como?Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 del Bayern Monaco, resta tra i nomi accostati al Milan. Non per gennaio, ma come possibile colpo a parametro zero per l'estate, visto che il giocatore tedesco ... affaritaliani.it

Modric via dal Milan a giugno: il nome del nuovo club mette i brividiBomba improvvisa per quel che riguarda il futuro di Luka Modric: una notizia che di certo non farà sorridere i tifosi del Milan ... calciomercato.it

#Calciomercato @acmilan, #Fullkrug spera nel riscatto: ecco cosa filtra - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Fuellkrug x.com

#Calciomercato, il retroscena: "#Roma-#Nkunku, c'è l'accordo. Si tratta con il #Milan" - facebook.com facebook