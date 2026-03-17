Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato il mercato del Milan, evidenziando che la società è interessata a Goretzka. Ha inoltre riferito che l’allenatore Allegri non desidera inserire giovani calciatori nella rosa. Le sue dichiarazioni si concentrano sulle trattative in corso e sulle preferenze dell’allenatore per la composizione della squadra.

Continuano le voci sul calciomercato del Milan: oltre alla possibile cessione di Leao con il possibile interesse nei confronti di Nusa, il Diavolo dovrà rinforzare molto la rosa in vista della possibile partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Tra i possibili obiettivi ci sarebbe anche Leon Goretzka che lascerà il Bayern Monaco a parametro zero. Il giornalista Carlo Pellegatti ne ha parlato su 'YouTube'. "Al Milan Goretzka piace, però piace anche a Marotta e all'Inter magari per il post Calhanoglu. Ci sarebbe un derby per Goretzka. Allegri vuole quattro Rabiot e uno dei quattro potrebbe essere anche Goretzka. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Il Milan cerca Goretzka. Allegri non vuole i ragazzini”. I dettagli

Articoli correlati

Pellegatti sicuro: “Allegri vuole certezze, non vuole prospetti. Con Casemiro e Goretzka …”"Allegri avrebbe voluto un difensore e gli sarebbe andato bene anche Disasi, mentre Furlani voleva portare Mateta.

Milan, Pellegatti sul calciomercato: “Se arrivano i Goretzka o i Casemiro vuol dire che Allegri e Tare …”"Allegri avrebbe voluto un difensore e gli sarebbe andato bene anche Disasi, mentre Furlani voleva portare Mateta.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pellegatti Il Milan cerca Goretzka...

Temi più discussi: Pressing: Pellegatti e il futuro di Allegri: Resterà al Milan a una condizione Video; Milan, Pellegatti: Settimana pesante per i denigratori (ESCLUSIVA); Pellegatti svela come il Milan ha battuto l'Inter, esalta Allegri e sul suo rimpianto: Non sono i risultati; Resterà al Milan ad una sola condizione: Pellegatti sul futuro di Allegri in rossonero.

Pellegatti avvisa il Milan: «Top club di Premier vogliono un difensore rossonero! Credo che…»Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha fatto il punto sul futuro di Pavlovic: diversi club inglesi sul centrale serbo Nel suo ultimo video su YouTube, Carlo Pellegatti ha acceso i riflettor ... milannews24.com

Pellegatti rammaricato: La Lazio sembrava in lotta per lo scudetto e noi a metà classificaCarlo Pellegatti ha commentato così la partita tra Lazio e Milan sul suo canale YouTube. Queste le sue parole: Sono molto molto deluso, mi dispiace. Vedere una squadra con la bava ... milannews.it

Milan, #Pellegatti prima della Lazio: "Continuare a coltivare il sogno. Il merito è solo di #Allegri" #LazioMilan #SempreMilan #milan #SerieA #milan x.com

«"FURLANI LASCIA IL MILAN" ZAZZARONI LANCIA LO SHOCK, PELLEGATTI ANALIZZA IL POSSIBILE CAMBIO AL VERTICE!» #Furlani #Zazzaroni #Pellegatti #Milan #Calvelli #RedBird - facebook.com facebook