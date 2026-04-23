L'allenatore del Milan ha tutti i giocatori disponibili per la prossima partita, dopo aver completato le sessioni di allenamento. In vista della sfida contro la Juventus, sono state prese diverse decisioni sul programma di allenamento, tra cui la concessione di un giorno di riposo in più rispetto al normale. La squadra si prepara con diverse opzioni tattiche e si concentra sulle prossime esercitazioni.

Ritrovarsi a fine stagione con l’intero gruppo in campo non è un dettaglio da trascurare: è il momento del campionato in cui la fatica si fa più sentire, con infortuni in agguato. Il Milan ha lavorato con cura alla gestione delle forze se a fine aprile Allegri può contare sull’intera rosa a disposizione. Tutti recuperati i suoi giocatori, compresi gli ultimi a uscire dall’infermeria, Loftus-Cheek, Gabbia (partita da protagonista al rientro da titolare a Verona) e Gimenez, dopo il ko subentrato in tre occasioni ma ancora senza mai partire dall’inizio. Una varietà che permette a Max una libertà di scelta insolita, anche se probabilmente ricorrerà alla stessa formazione di domenica scorsa con l’unica eccezione di Saelemaekers al posto di Athekame.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, Allegri ha tutto il gruppo a disposizione: le ultime verso la Juve

MAX ALLEGRI FURIBONDO NEL FINALE DI CAGLIARI-MILAN, FINITA 1-0 PER I ROSSONERI • #PiccoliFenomeni

Notizie correlate

Allenamento Milan, buone notizie per Allegri: Saelemaekers torna in gruppo! Le ultime verso la sfida col ComoDe Sciglio riparte dalla… Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già...

Allegri Milan, la società rossonera ha deciso: ecco quale sarà il futuro dell’ex tecnico della Juve. Le ultime novitàAlaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: L'Azzurro, il mercato, le liti: tutto quello che sposta la corsa alla Champions; Milan, Allegri lo sapeva già. Il prossimo ct dell’Italia? Tutta la vita Klopp; Dida: Leao ha dato e darà ancora tanto al Milan. Allegri sta provando a fare tutto il possibile; Milan, Allegri: A Leao i fischi sono serviti. Italia? Tanti cambiamenti non sono nel mio Dna.

Milan, Tare: Allegri ha un contratto lungo con noiIl direttore sportivo del Milan ha parlato a Dazn prima del match contro il Verona: Non c'è nulla da discutere riguardo a Max, ha un contratto lungo con noi e come ha detto ieri gli piace programmare ... sport.sky.it

Allegri ha un piano chiaro per il Milan: non solo la Champions, ci sono tre obiettiviAllegri sa che questo rush finale è fondamentale per il Milan e ha perciò fissato ben tre obiettivi: non c'è solo la Champions. spaziomilan.it

Il nostro @simone.barone, in compagnia delle Legends di Juventus, Milan e Inter, è intervenuto oggi alla conferenza di presentazione di “Calcio Italiano” a Perth Siciliani in Australia, ci vediamo ad agosto - facebook.com facebook

Milan, avanti tutta verso la Juve: Allegri conferma il 3-5-2 #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com