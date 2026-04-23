Con cinque partite ancora da giocare, il campionato entra nella sua fase decisiva. La squadra milanese si trova al secondo posto, condividendo la posizione con la squadra di allenatore napoletano. La sfida per la conquista del titolo si fa sempre più serrata, e ogni risultato potrebbe cambiare gli equilibri in classifica. Le prossime giornate saranno decisive per capire quale formazione avrà la meglio.

Siamo ormai alle battute finali del campionato, i rossoneri momentaneamente occupano il secondo posto a pari punti con il Napoli di Conte. Svanito il sogno scudetto, ora si cerca l’aritmetica per la qualificazione in Champions League per l’anno successivo. I ragazzi di Mister Allegri hanno 8 punti di vantaggio dal quinto posto occupato dal Como. Nelle ultime 5 giornate, dunque, sarà fondamentale mantenere la calma e amministrare il vantaggio e chiudere al meglio la stagione. Verso il prossimo match: a San Siro arriva la Juventus. Il Big match di domenica sera prevede spunti interessanti. A San Siro arriva la Juventus in forma eccellente, con la voglia di raggiungere il secondo posto in questo campionato.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan al bivio: le ultime 5 giornate per giocarsi la stagione

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