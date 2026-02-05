Il Milan torna a mettere gli occhi su Andrej Kostic. La società ha già fatto un tentativo a gennaio, ma ora sembra deciso a provarci di nuovo, puntando forte sul bomber montenegrino del Partizan. I dirigenti rossoneri continuano a seguire da vicino il ragazzo, che ha dimostrato di avere qualità e un grande potenziale. La prossima finestra di mercato potrebbe essere quella buona, con il Milan pronto a rilanciare l’assalto per assicurarsi il giovane attaccante.

Il Milan e il Partizan sono stati a lungo in contatto per il trasferimento di Kostic in Italia, poi, però, l'operazione non è andata a buon fine per un mancato accordo sulla cifra del cartellino del giocatore, sotto contratto con la società della Capitale serba fino al 30 giugno 2030. Si parla di un'offerta del Diavolo di 4-5 milioni di euro a fronte di una richiesta intorno ai 10. Per il 'CorSport', però, il Milan ha intenzione di riprovare a prendere Kostic nella prossima sessione estiva di calciomercato e, in queste settimane, continuerà a dialogare con la dirigenza del Partizan per giungere ad un accordo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mercato, previsto un nuovo assalto del Milan per il bomber della prossima stagione. Le ultime news

