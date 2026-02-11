Mike Flanagan torna a collaborare con Stephen King. I due sono al lavoro su un nuovo reboot di uno dei racconti più spaventosi dello scrittore, “Carrie”. L’attesa cresce tra i fan, che sperano in una versione moderna e ancora più intensa. La serie dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, mentre Flanagan continua a mettere mano ai suoi progetti di paura.

In attesa dell'arrivo della serie reboot Carrie, non si ferma il sodalizio tra l'appassionato sceneggiatore e regista e il Re del Brivido. La collaborazione tra Mike Flanagan e Stephen King non si ferma. Mentre è impegnato nella lavorazione della serie reboot Carrie, il regista di Hill House e Doctor Sleep aggiunge un nuovo importante tassello annunciando il reboot di The Mist, come riportato da Deadline. Mike Flanagan scriverà e dirigerà il progetto, basato sull'omonimo racconto di King del 1980 La nebbia, contenuto nella raccolta del 1985 Scheletri. Al momento non si conoscono i dettagli sulla data di uscita o sul cast, ma Deadline conferma che The Mist segnerà una nuova collaborazione con la Warner Bros. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mike Flanagan e Stephen King di nuovo insieme per il reboot di uno dei racconti più spaventosi

Approfondimenti su Mike Flanagan Stephen King

