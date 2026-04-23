Migrazione dei servizi dal poliambulatorio appello di Pecorario a Limone | Tutelare il territorio

Il poliambulatorio di piazza Trieste a Teverola chiude le sue porte a causa di una riorganizzazione dei servizi sanitari locali. La struttura, che fino a poco tempo fa offriva assistenza ambulatoriale, verrà riconvertita per ospitare un Centro Operativo Territoriale in vista dell’apertura di una nuova Casa di Comunità a Sant’Arpino. Un appello di un rappresentante locale invita a tutelare il territorio durante questa fase di cambiamento.

Teverola perde il poliambulatorio. Nell’ambito della riorganizzazione dei servizi territoriali di assistenza territoriale e in vista della prossima apertura della Casa di Comunità a Sant’Arpino, la struttura di piazza Trieste viene ‘retrocessa’ per ospitare il Centro Operativo Territoriale (Cot).🔗 Leggi su Casertanews.it

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