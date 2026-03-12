Regione mantenga i servizi sanitari territoriali Non si smantelli il poliambulatorio di Mandello

Un rappresentante della regione ha richiesto di mantenere i servizi sanitari territoriali e di non smantellare il poliambulatorio di Mandello. La chiusura del servizio di guardia medica nella sede di Mandello del Lario ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini di Mandello, Abbadia Lariana e Lierna, poiché elimina un presidio sanitario importante per un territorio ampio e popoloso.

"La chiusura del servizio di guardia medica nella sede di Mandello del Lario rappresenta un duro colpo per i cittadini di quel comune, di Abbadia Lariana e di Lierna, perché priva un territorio così vasto e densamente popolato di un presidio sanitario fondamentale, ma rischia anche di diventare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it