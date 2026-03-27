Domani, 28 marzo, alle 10,30, si svolgerà presso la sala civica “Sandro Pertini” di Saonara la presentazione e l’inaugurazione dei nuovi spazi di un poliambulatorio sociale. La struttura, che si occupa di assistenza sanitaria nel territorio, amplia le proprie capacità e servizi, rafforzando il ruolo di punto di riferimento per la comunità locale.

Si tiene domani 28 marzo alle 10,30, presso la sala civica “Sandro Pertini” di Saonara, la presentazione e inaugurazione dei nuovi spazi del Poliambulatorio Sociale, una realtà sanitaria che rappresenta un punto di riferimento di grande valore per la comunità locale. All’evento parteciperanno gli assessori regionali Gino Gerosa e Filippo Giacinti, la consigliera regionale Eleonora Mosco, il consigliere provinciale Valentino Turetta, oltre a rappresentanze delle autorità militari, medici, infermieri volontari e numerosi cittadini. Il Poliambulatorio Sociale di Saonara nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, che ha messo a disposizione i locali, e l’associazione “I Seniores”, responsabile della gestione organizzativa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Il poliambulatorio sociale si allarga: un presidio di solidarietà e salute per il territorio

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