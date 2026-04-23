Migranti Nicholas Emiliou | ‘ Cpr conformi in Albania ma tutelare diritti migranti’

L'avvocato generale della Corte di giustizia ha dichiarato che i centri di permanenza per i migranti sono conformi alle normative in Albania. Tuttavia, ha sottolineato la necessità di garantire la tutela dei diritti dei migranti all’interno di queste strutture. La questione riguarda il rispetto delle condizioni di detenzione e la tutela dei diritti fondamentali di chi si trova in questi centri. La discussione si inserisce nel quadro delle procedure legali in corso.

Questa è la posizione ufficiale espressa dall'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione Europea, emersa nel parere non vincolante che anticipa la futura decisione dei giudici di Lussemburgo A patto che idiritti deimigrantisianopienamente garantiti, ilprotocollo tra Italia e Albaniarisulta compatibile con lenorme dell’Unione Europeain materia di rimpatrio e asilo. È questa la posizione espressa dall’avvocato generale della Corte di giustizia dell’UE,Nicholas Emiliou, nel suo parere non vincolante che anticipa la sentenza definitiva dei giudici di Lussemburgo. Secondo l’avvocato,il diritto europeo non vieta a uno Stato membro di creare centri di permanenzaper i rimpatri al di fuori del proprio territorio; tuttavia, lo Statoè tenuto a rispettare integralmente tutte le tutelepreviste dalla legislazione europea.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Migranti, Nicholas Emiliou: ‘ Cpr conformi in Albania, ma tutelare diritti migranti’ Notizie correlate Leggi anche: Cpr in Albania, record di migranti trattenuti Migranti, blitz di FdI nei Cpr in Albania. Kelany annuncia la svolta: “I prossimi hotspot in Africa”I gruppi di FdI alla Camera e al Senato lunedì nei centri attivi oltre confine: «Vogliamo, con i fatti, smentire una narrazione distorta e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Avvocato generale Corte di giustizia Ue Cpr in Albania conformi alle norme, ma tutelare diritti migranti. Meloni Avanti con serietàAvvocato Corte Ue Cpr in Albania conformi alle norme, ma tutelare diritti migranti. Meloni Avanti con serietà ... italpress.com Avvocato Corte Ue: Cpr Albania conformi a patto di tutelare dirittiL'avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Nicholas Emiliou, ritiene che il protocollo Italia-Albania sia compatibile «con le norme Ue sul rimpatrio»» ... avvenire.it