cpr in albania record di migranti trattenuti

Il Centro di permanenza per i rimpatri di Gjader in Albania ospita un numero record di migranti, con circa novanta persone trattenute. La causa di questa situazione è l’aumento dei tentativi di attraversamento irregolare verso l’Europa. Le condizioni all’interno del centro sono diventate più difficili, con spazi sovraffollati e carenze di servizi. La gestione di questa crisi mette in evidenza le sfide del sistema di rimpatri in regione. I responsabili monitorano attentamente la situazione.

Rimpatriota All’interno sono una novantina. Quasi tutti portati nell’ultima settimana. Due persone al secondo round nel centro di Gjader. «Sono scioccata. C’è anche un ragazzo algerino che ha visto morire il suo compagno di cella a Bari. È un testimone nell’inchiesta in corso», Rachele Scarpa, Pd Rimpatriota All’interno sono una novantina. Quasi tutti portati nell’ultima settimana. Due persone al secondo round nel centro di Gjader. «Sono scioccata. C’è anche un ragazzo algerino che ha visto morire il suo compagno di cella a Bari. È un testimone nell’inchiesta in corso», Rachele Scarpa, Pd Il Centro di permanenza per i rimpatri di Gjader è più affollato che mai. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Il Cpr in Albania verso la capienza massima, arrivati 60 migranti in una settimana. Scarpa (Pd): «Alcuni lavorano in Italia da 10 anni»Il centro di permanenza in Albania di Gjader ha raggiunto la capienza massima perché 60 migranti sono stati trasferiti in una settimana.

Un consigliere regionale denuncia: “Il Governo toglierà i cellulari ai trattenuti, così i Cpr saranno buchi neri”Luca Paladini, consigliere regionale, denuncia che il Governo intende togliere i cellulari ai migranti trattenuti nei centri di permanenza, causando il rischio che i Cpr diventino zone di isolamento totale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: La storia del migrante con precedenti penali che lo Stato dovrà risarcire; Meloni torna all'attacco dei giudici sul rimborso per il migrante trasferito in Albania: Una parte politicizzata della magistratura continua a ostacolarci; Cpr in Albania nel mirino dei giudici: risarcimento per un immigrato trattenuto ingiustamente; Migrante trasferito in Albania e risarcito, cosa non torna nella ricostruzione di Meloni.

Il Cpr in Albania verso la capienza massima, arrivati 60 migranti in una settimana. Scarpa (Pd): «Alcuni lavorano in Italia da 10 anni»L'ispezione parlamentare oggi a Gjader, tra migranti provenienti dall'Iran o da paesi senza accordi con l'Italia, la difficile prospettiva del rimpatrio L'articolo Il Cpr in Albania verso la capienza ... msn.com

CPR e trasferimenti in Albania, spot elettorale per il referendum sulla giustizia1. Cresce l’agitazione nelle stanze del governo. Non hanno più argomenti per contrastare l’avanzata dei No in vista del referendum sulla giustizia ed usano l’arma totale contro i giudici: la (...) ... agoravox.it

L’avvocata Crescini di Asgi spiega perché ora il ministero dell’Interno rischia di pagare nuovi risarcimenti ai migranti che sono trattenuti nel Cpr in Albania Il caso del cittadino algerino Redouane Laaleg potrebbe non essere un caso isolato: https://fanpa.ge/3zi - facebook.com facebook

Un cittadino algerino, pluripregiudicato per violenza sulle donne, evita il trasferimento al CPR in Albania per la sua “vita familiare”. Ha 23 condanne ed è ritenuto pericoloso. Questa non è giustizia, è ideologia. Serve una riforma vera. Per questo il SÌ conta. x.com