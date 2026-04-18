Migranti blitz di FdI nei Cpr in Albania Kelany annuncia la svolta | I prossimi hotspot in Africa

Nel fine settimana, i gruppi di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato hanno effettuato visite nei centri di detenzione per migranti situati oltre confine, in Albania. L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare la percezione negativa diffusa sulla gestione dei centri. Il ministro ha annunciato che in futuro si punterà a creare hotspot anche in Africa, considerato il prossimo passo nella strategia del governo.