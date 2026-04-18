Migranti blitz di FdI nei Cpr in Albania Kelany annuncia la svolta | I prossimi hotspot in Africa
Nel fine settimana, i gruppi di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato hanno effettuato visite nei centri di detenzione per migranti situati oltre confine, in Albania. L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare la percezione negativa diffusa sulla gestione dei centri. Il ministro ha annunciato che in futuro si punterà a creare hotspot anche in Africa, considerato il prossimo passo nella strategia del governo.
I gruppi di FdI alla Camera e al Senato lunedì nei centri attivi oltre confine: «Vogliamo, con i fatti, smentire una narrazione distorta e strumentale». Ad annunciarlo è la deputata Sara Kelany, responsabile di Fratelli d’Italia per l’immigrazione in un’intervista a Il Tempo. «I dati ci dicono che i Cpr in Albania sono più di un semplice progetto pilota. Il prossimo step è estenderlo ai Paesi di partenza, quelli inclusi nel Piano Mattei. Una cooperazione che può avere effetti immediati sia dal punto dei flussi che a livello energetico. Grazie a questo tipo di azioni, nascono nuove partnership che hanno ricadute reali su economia e sviluppo, a maggior ragione in un contesto difficile per l’approvvigionamento come quello attuale», continua Kelany.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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