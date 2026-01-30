Corte Costituzionale conferma validità della nuova normativa elettorale per le elezioni regionali

La Corte Costituzionale ha dato il via libera alla nuova legge elettorale approvata dal Parlamento. La decisione conferma che il sistema introdotto nel 2023 può essere usato anche per le prossime elezioni regionali, senza problemi.

La Corte Costituzionale ha dichiarato valida la nuova normativa elettorale approvata dal Parlamento per le elezioni regionali, confermando che il sistema introdotto nel 2023 può essere applicato senza riserve per le prossime consultazioni. Il verdetto, emesso dopo un ricorso presentato da diverse forze politiche che contestavano la legge per presunte violazioni del principio di uguaglianza e del diritto di voto, ha stabilito che il modello elettorale, basato su un sistema proporzionale con premio di maggioranza per il candidato che ottiene il maggior numero di voti, rispetta i principi fondamentali della Costituzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Corte Costituzionale ha giudicato legittima la legge regionale toscana sul fine vita, confermando la validità del suo impianto normativo.

