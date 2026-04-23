Migranti Meloni Corte Ue conferma che la strada del Governo italiano è valida

Il governo italiano ha commentato la decisione della Corte di giustizia europea, che ha confermato la validità delle politiche adottate in materia di migranti. La premier ha affermato che questa sentenza dimostra come le scelte del governo siano corrette e ha sottolineato che due anni sono stati sprecati a causa di interpretazioni giudiziarie ritenute forzate e infondate. La questione riguarda le misure adottate per la gestione dei flussi migratori nel paese.

ROMA (ITALPRESS) – “Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. Perchè sul contrasto all’immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, commentando il parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Ue sul protocollo sui migranti Italia-Albania.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Migranti, Meloni “Corte Ue conferma che la strada del Governo italiano è valida” Notizie correlate Migranti, Meloni sul parere della Corte Ue: "Conferma la validità del nostro percorso""Conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all'Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e... Leggi anche: Migranti e intesa Italia-Albania, Meloni: “Corte Ue conferma validità, ora avanti con coraggio” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Intesa Italia-Albania sui migranti, Meloni: Corte Ue conferma validità, ora avanti con coraggio; Albania, i centri costosi e vuoti: promessi 36mila migranti, solo 83 rimpatri; Avvocato Cgue: Protocollo Italia-Albania compatibile con la normativa dell’UE; Migranti, avvocato Corte Ue: Ok intesa Italia-Albania ma i diritti siano pienamente tutelati. Migranti e intesa Italia-Albania, Meloni: Corte Ue conferma validità strada, ora avanti con serietàIl parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha riconosciuto la validità del protocollo sui migranti Italia-Albania, è una notizia importante, che conferma la va ... adnkronos.com Migranti, Meloni Corte Ue conferma che la strada del Governo italiano è validaROMA (ITALPRESS) – Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati ... iltempo.it È la foto di una famiglia ecuadoriana separata dalla famigerata #Ice, la polizia americana anti-migranti, a vincere l'ambìto premio del World Press Photo 2026. Lo scatto è della fotografa statunitense Carol Guzy - dell'agenzia di stampa Zuma - che immortalare i - facebook.com facebook Una foto di una famiglia di migranti in lacrime, separata dall'Ice (U.S. Immigration and Customs Enforcement), ha vinto oggi il primo premio al World Press Photo 2026. L'immagine, scattata dalla fotografa americana Carol Guzy dell'agenzia di stampa statuniten x.com