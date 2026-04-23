Migranti Meloni Corte Ue conferma che la strada del Governo italiano è valida

Da iltempo.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano ha commentato la decisione della Corte di giustizia europea, che ha confermato la validità delle politiche adottate in materia di migranti. La premier ha affermato che questa sentenza dimostra come le scelte del governo siano corrette e ha sottolineato che due anni sono stati sprecati a causa di interpretazioni giudiziarie ritenute forzate e infondate. La questione riguarda le misure adottate per la gestione dei flussi migratori nel paese.

ROMA (ITALPRESS) – “Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. Perchè sul contrasto all’immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, commentando il parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Ue sul protocollo sui migranti Italia-Albania.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Migranti, Meloni “Corte Ue conferma che la strada del Governo italiano è valida”

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