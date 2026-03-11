Migranti Corte di appello di Roma | Dubbi sulla legittimità dei centri migranti in Albania

La Corte d'Appello di Roma ha deciso di bloccare alcuni trattenimenti nel centro di Gjader in Albania, sollevando dubbi sulla legittimità delle strutture di detenzione per migranti in quel Paese. La decisione riguarda specificamente alcuni casi di trattenimento e pone nuove questioni sulla conformità di questi centri alle norme europee sull'asilo. La questione rimane al centro dell'attenzione pubblica e giudiziaria.

La Corte d'Appello di Roma blocca alcuni trattenimenti nel centro di Gjader e solleva nuovi interrogativi sulla compatibilità del sistema con le norme europee sull'asilo. Nel frattempo, i trasferimenti verso la struttura aumentano, ma i dubbi legali restano, rivelando il cortocircuito del sistema: molti migranti vengono riportati in Italia a breve. 🔗 Leggi su Fanpage.it

