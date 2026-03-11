La Corte d’Appello di Roma ha espresso dubbi sulla legittimità del protocollo tra Italia e Albania riguardante i migranti. La decisione si basa su una valutazione della validità delle procedure di trattenimento adottate, che sono state messe in discussione nel corso del procedimento. La questione riguarda in particolare le modalità con cui vengono gestiti i trattenimenti dei migranti provenienti dall’Albania.

(Adnkronos) – “Si deve osservare che la convalida richiesta del trattenimento operato non avrebbe potuto essere pronunciata dubitando questa Corte di Appello della legittimità della disciplina del Protocollo Italia – Albania e della conseguente legge di ratifica, di cui si invoca l’applicazione, per effetto del recentissimo rinvio pregiudiziale sollevato da questa Corte di Appello il 5 e 17 novembre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea”. Lo scrivono i giudici della Corte d’Appello di Roma nei provvedimenti depositati nelle scorse settimane con cui non sono stati convalidati i trattenimenti nel Cpr di Gjader in Albania per tre... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Migranti, Corte d’Appello di Roma: “Dubbi su legittimità protocollo Italia-Albania”

