Il Parlamento europeo ha approvato nuove norme sui “Paesi terzi sicuri”, ma le modifiche fatte martedì 10 febbraio non cambiano l’accordo tra Italia e Albania. La questione dei migranti resta aperta, e l’intesa con Tirana non viene toccata, lasciando inalterate le tensioni e le discussioni sulla gestione dei flussi.

Per l’ennesima volta: le modifiche ai regolamenti Ue approvate ieri, martedì 10 febbraio, dal Parlamento europeo non parlano dell’accordo tra Italia e Albania. Come il Fatto ha scritto ai tempi del passaggio in Commissione Libertà civili, Giustizia e Affari interni (LIBE), il testo della Commissione Ue sul concetto di Paese terzo sicuro, che potrà essere applicato per dichiarare inammissibile una domanda d’asilo. Vediamo come. L’inammissibilità potrà essere dichiarata – è scritto chiaro nel comunicato stampa del Parlamento seguito al voto, “se esiste un legame tra il richiedente e un paese terzo, come la presenza di familiari, una precedente permanenza nel paese o legami linguistici, culturali o simili”, in base al fatto “che il richiedente sia transitato da un paese terzo prima di arrivare nell’Ue dove avrebbe potuto richiedere una protezione effettiva”, o sulla base “di un accordo o intesa con un paese terzo, a livello bilaterale, multilaterale o dell’Ue, per l’ammissione dei richiedenti asilo, ad eccezione dei minori non accompagnati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Migranti, perché le norme sui “Paesi terzi sicuri” approvate dal Parlamento Ue non sanano l’accordo con l’Albania

