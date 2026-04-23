migranti il trucco delle toghe per accogliere immigrati irregolari

In Italia, le decisioni giudiziarie riguardanti l’accoglienza degli immigrati irregolari vengono spesso definite “speciali”. Questa terminologia viene utilizzata per descrivere procedure o interpretazioni che si discostano dalle norme usuali, creando una situazione particolare nel sistema di gestione dei richiedenti asilo. Le corti si sono trovate a adottare approcci diversi, portando a un dibattito su come vengono applicate le leggi in materia di immigrazione e tutela dei diritti.

C’è una parola che, più di tutte, racconta l’anomalia italiana sulle politiche d’immigrazione e accoglienza: “speciale”. Ovvero quella protezione che altrove quasi non esiste e che da noi è diventata la scorciatoia preferita. Dopo lo sbarco, il copione è noto: richiesta d’asilo, esame delle Commissioni territoriali, e poi – in caso di diniego – via libera al ricorso. Un meccanismo – racconta Il Tempo – che finisce spesso per ribaltare tutto. I numeri parlano chiaro. Dal 2017 al 2024, su oltre mezzo milione di domande, il 64 per cento ha ricevuto un no. Ma il punto non è la prima risposta: è quello che succede dopo. Perché nei tribunali la musica cambia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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