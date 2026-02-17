Meloni | Una parte delle toghe politicizzate continua a ostacolarci sui migranti

Giorgia Meloni ha accusato alcune toghe di politicizzazione per aver ostacolato le sue decisioni sui migranti. La presidente del Consiglio ha scritto sui social che, nonostante le sue proposte, alcuni giudici continuano a bloccare le misure adottate dal governo. Ha citato il caso di un cittadino algerino irregolare, che ha portato a nuove tensioni sulla politica migratoria e sulla neutralità dei tribunali. Meloni ha insistito che questa situazione rallenta gli interventi di sicurezza e di integrazione.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sui social per commentare il caso di un cittadino algerino irregolare in Italia, sollevando una nuova ondata di polemiche sulla gestione dell'immigrazione e sull'azione della magistratura. Nel video, la premier ha ribadito la linea dura del governo in materia di sicurezza e legalità. «Gli italiani hanno votato il centrodestra anche per questo», ha sottolineato Meloni, «per ristabilire regole chiare e farle rispettare». La presidente del Consiglio ha messo in evidenza come il governo stia agendo con determinazione, nonostante, a suo dire, alcune parti della magistratura continuino a ostacolare interventi finalizzati a contrastare l'immigrazione illegale di massa.