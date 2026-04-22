Dopo lo sbarco, un migrante può presentare domanda di asilo presso le Commissioni territoriali. Per farlo, può utilizzare un ricorso che permette di ottenere il nulla osta, facilitando così l’accoglienza. Questa procedura viene adottata anche in presenza di situazioni di irregolarità, consentendo a molti di rimanere nel paese e avviare il percorso legale per l’ottenimento dello status di rifugiato.

Dopo lo sbarco, un immigrato può procedere alla richiesta di asilo, la quale verrà poi presentata presso le Commissioni territoriali. I trattati internazionali prevedono due forme di protezione: lo status di rifugiato, derivante dalla Convenzione di Ginevra del 1951, e la protezione sussidiaria, prevista dall'Unione europea e recepita dallo Stato italiano nel 2007. In Italia, però, esiste un'anomalia, ovvero la protezione umanitaria, poi ribattezzata speciale nel 2018. Questa tipologia di protezione non esiste in diversi Paesi Ue e in altri viene concessa in via eccezionale. Prima i Decreti Sicurezza dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini, poi il Decreto Cutro del governo Meloni, hanno cercato di limitarne la concessione per adeguarsi all'eurozona e per contingentare il fenomeno dello sbarco dei migranti economici.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il trucco dei giudici per accogliere i migranti irregolari: "graziati" con un ricorso

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