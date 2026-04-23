Un avvocato della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato che il Protocollo tra Italia e Albania è conforme alle norme europee su rimpatri e asilo, purché vengano garantiti i diritti dei migranti. La presidente del Consiglio ha commentato che due anni sono stati sprecati a causa di interpretazioni giudiziarie considerate eccessivamente restrittive. La questione riguarda la legalità e l’applicabilità del protocollo nel rispetto delle direttive comunitarie.

Il Protocollo Italia-Albania è compatibile con la normativa dell’Ue relativa alle procedure di rimpatrio e di asilo, a condizione che i diritti dei migranti siano pienamente tutelati. Lo afferma l’avvocato generale della Corte Ue Nicholas Emiliou. Il Protocollo Italia-Albania. Il Protocollo Italia-Albania, firmato il 6 novembre 2023, autorizza l’Italia ad istituire e gestire, sul territorio dell’Albania, centri per il trattenimento e il rimpatrio che restano assoggettati alla giurisdizione italiana, a scopo di gestione dei flussi migratori. In tale contesto, due migranti che erano stati precedentemente trattenuti in Italia in virtù di ordini di espulsione sono stati trasferiti in un centro in Albania.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Migranti, avvocato Corte Ue: “Ok protocollo Italia-Albania”. Meloni: “Due anni persi per letture giudiziarie forzate”

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Per la corte UE il protocollo Italia-Albania «è compatibile con la normativa europea». Il commento della Premier: per l'Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Per saperne di più, seguici su Google Discover https://profile.google.co - facebook.com facebook

La Corte UE conferma: l’accordo Italia-Albania è compatibile con il diritto europeo. Una prova di quanto fatto dal governo Meloni: una scelta seria per gestire i flussi migratori, nel rispetto delle regole e della dignità delle persone. #giorgiameloni #cpr #fratellidit x.com