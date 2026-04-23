Le autorità britanniche e francesi hanno firmato un accordo volto a limitare le partenze dei migranti via mare attraverso il Canale della Manica. Sul territorio francese, agenti di polizia antisommossa sono stati schierati sulle spiagge per monitorare e impedire le partenze illegali. La collaborazione tra i due paesi mira a contenere le traversate per ridurre i rischi legati alle traversate in mare.

Regno Unito e Francia hanno raggiunto un nuovo accordo per cercare di fermare le traversate dei migranti su piccole imbarcazioni attraverso il Canale della Manica Sarà inviato circa il 40 per cento in più di agenti addestrati nelle “tattiche di gestione delle folle e dei disordini”, con un investimento di 500 milioni di sterline (575,8 milioni di euro) per rafforzare la presenza sulle coste francesi. Altri 160 milioni di sterline (184,2 milioni di euro) saranno destinati a nuove strategie per impedire le partenze, tra cui attività di intelligence per aumentare gli arresti dei trafficanti e un maggiore uso di droni. Se però le nuove misure non riusciranno a ridurre gli attraversamenti, i finanziamenti aggiuntivi saranno sospesi dopo un anno.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Migranti, accordo GB-Francia: polizia antisommossa sulle spiagge

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