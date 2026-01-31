Protesta a Bagnoli la polizia si schiera in assetto antisommossa

Tensioni a Bagnoli questa mattina. Alcuni cittadini sono scesi in strada per manifestare contro i lavori di riqualificazione legati all'America’s Cup e alle operazioni di rilancio del quartiere. La polizia ha risposto schierandosi con un forte reparto in assetto antisommossa, cercando di tenere sotto controllo la situazione. La protesta è scoppiata nel cuore del quartiere, creando un clima di tensione tra cittadini e forze dell’ordine.

