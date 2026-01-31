Protesta a Bagnoli la polizia si schiera in assetto antisommossa
Tensioni a Bagnoli questa mattina. Alcuni cittadini sono scesi in strada per manifestare contro i lavori di riqualificazione legati all'America’s Cup e alle operazioni di rilancio del quartiere. La polizia ha risposto schierandosi con un forte reparto in assetto antisommossa, cercando di tenere sotto controllo la situazione. La protesta è scoppiata nel cuore del quartiere, creando un clima di tensione tra cittadini e forze dell’ordine.
Tensioni a Bagnoli. Alcuni cittadini hanno protestato contro i lavori di riqualificazione legati all'America's Cup e, più in generale, sulle operazioni di rilancio del quartiere messe nero su bianco da Governo e Comune di Napoli. La Rete No America's Cup fa sapere che davanti a Porta del Parco.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondimenti su Bagnoli Protesta
Rivolta nel carcere di Como: «Un agente ostaggio dei detenuti». Polizia in assetto antisommossa: arrivano rinforzi da tutta la Lombardia
Batman si schiera pubblicamente contro l’ICE: la protesta scuote un consiglio comunale in California
A Santa Clara, in California, un consiglio comunale si è trasformato in scena di una protesta improvvisa.
Ultime notizie su Bagnoli Protesta
Argomenti discussi: Bagnoli, blocchi stradali fermano i camion per i lavori della Coppa America; America's Cup a Napoli, protesta a Bagnoli: attivisti bloccano i camion dei cantieri; Bagnoli, all'alba blocco stradale con protesta: Non vogliamo i cantieri dell' America's Cup; Bagnoli, bloccati dai comitati camion per la colmata. Manfredi: Dialogo partendo dai dati.
«Bagnoli non è in vendita», protesta davanti all'ex Ilva a NapoliProtesta dei cittadini di Bagnoli davanti agli stabilimenti dell'ex Ilvia. Parte della cittadinanza si è riunita per manifestare nei pressi della fabbrica di ... ilmattino.it
America’s Cup: nuovo blocco stradale a BagnoliProtesta della Rete No America’s Cup a Bagnoli: bloccati per due ore i camion diretti al cantiere, mentre le auto dei lavoratori hanno potuto transitare regolarmente. stylo24.it
La protesta il 7 febbraio indetta da abitanti di Bagnoli, comitati, reti civiche e ambientaliste facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.