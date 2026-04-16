Migranti fingersi gay per evitare il rimpatrio | inchiesta in Gb

Un’inchiesta in Gran Bretagna ha scoperto che alcuni studi legali e consulenti avrebbero richiesto migliaia di sterline ai migranti per aiutarli a fingersi gay, al fine di evitare il rimpatrio. Sono emersi casi in cui venivano costruite false dichiarazioni e documenti per supportare questa strategia. L’indagine si concentra su pratiche illegali legate alla presentazione di domande di asilo e sulla creazione di prove false.

Un’inchiesta sotto copertura della Bbc ha portato alla luce un sistema organizzato di frodi nel sistema d’asilo britannico. Studi legali e consulenti avrebbero chiesto migliaia di sterline a migranti per costruire false richieste di protezione, basate su identità inventate. Secondo quanto emerso, ai richiedenti venivano fornite versioni dettagliate da raccontare alle autorità. In molti casi, i migranti venivano istruiti a dichiararsi omosessuali per evitare il rimpatrio verso Paesi come Pakistan e Bangladesh, dove temono persecuzioni. Il meccanismo includeva anche la creazione di documentazione fittizia. Lettere di supporto, fotografie e persino referti medici venivano preparati ad hoc per rendere credibili le storie.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, fingersi gay per evitare il rimpatrio: inchiesta in Gb Notizie correlate Migranti contro migranti: l’inchiesta che svela il sistema dei “mercenari” al confine greco, tra violenze e stupriUna vasta inchiesta della BBC ha portato alla luce un sistema inquietante lungo il confine tra Grecia e Turchia, migranti reclutati per respingere... Leggi anche: Immigrati, scandalo nella Ravenna Pd: modulo precompilato per evitare il rimpatrio Panoramica sull’argomento Temi più discussi: TG4: Migranti, fingersi gay è l'ultimo sotterfugio per evitare il rimpatrio Video; Fingersi gay per evitare il rimpatrio: la Bbc svela il business delle richieste d’asilo pilotate in Gran Bretagna; Indagine Bbc: in Gran Bretagna una rete insegna ai richiedenti asilo a fingersi gay per evitare il rimpatrio; TG4: La Casa Bianca, Più che possibile la fine della guerra entro aprile Video. Migranti, fingersi gay è l'ultimo sotterfugio per evitare il rimpatrioLa BBC, le gali e consulenti pagati per fornire istruzioni e coperture. msn.com Così i migranti che pagavano per il permesso di soggiorno come finti gayIl caso è scoppiato nel Regno Unito dove la Bbc ha individuato alcuni studi legali che si prestano a tali pratiche scorrette ... msn.com TREVISO. SGOMBERATO IL PARK DAL NEGRO, SIT IN DEI MIGRANTI IN PREFETTURA Dopo lo sgombero del Park Dal Negro i migranti sono andati in corteo fino alla Prefettura di Treviso. Sit in di una trentina di senzatetto, seduti nel salotto buono della citt - facebook.com facebook Il Csm ha riconosciuto la settima valutazione di professionalità (cioè l'ultimo scatto di carriera) all'ex giudice Iolanda Apostolico, che nel 2018 partecipò a una manifestazione a Catania contro i decreti sicurezza sui migranti. Critico il consigliere laico Enrico Aim x.com