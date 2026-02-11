Pozzallo | 222 sbarcatimolti con scabbia

Dopo due giorni e due notti in mare, a Pozzallo sono arrivati 222 migranti. La maggior parte di loro presenta infezioni come la scabbia. La polizia e le autorità sanitarie si preparano a gestire l’accoglienza e le prime cure.

10.18 Pozzallo: 222 sbarcati,molti con scabbia Dopo due giorni e due notti in mare, sono sbarcate a Pozzallo (Ragusa) 222 persone. Erano su un motopeschereccio di legno. Sono stati trasbordati su due motovedette verso il porto siciliano. Una nave con 71 uomini e 3 minori maschi, uno in grave ipotermia, e l'altra con 89 uomini e 29 minori maschi. Sono egiziani,bangladesi,pachistani,somali e palestinesi.Moltissimi casi di scabbia. E 95 sbarcati a Lampedusa:3 in ospedale Partiti da Tripoli due giorni fa. Sono ghanesi, egiziani, pachistani e siriani Anche una donna e 5 minori.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Migranti, 222 sbarcati a Pozzallo: i soccorsi sono scattati nella notteNotte di attesa e sbarco di naufraghi all’alba a Pozzallo: sono 222 le persone messe in salvo; due motovedette la Cp 323 da Siracusa e la Cp 302 avevano mollato gli ormeggi dal porto nel Ragusano into ... msn.com