I saponi e le fragranze che piacciono agli Americani sono griffati Arona e lago Maggiore

Arona e il Lago Maggiore portano il loro profumo oltre oceano. I saponi e le fragranze italiane, già apprezzate in Europa, stanno conquistando anche il mercato americano e canadese. Le aziende locali hanno iniziato a esportare prodotti griffati, che vengono scelti per la loro qualità e originalità. La diffusione di queste fragranze testimonia come il made in Italy continui a essere apprezzato anche dall’altra parte del mondo.

Arona e la sua bellezza, in questo caso la sua fragranza, arrivano fino al nord dell'America, negli Stati Uniti e in Canada. Proprio così: la Alchimia Soap srl, azienda di saponi artigianali made in Italy con sede a Olgiate Olona in provincia di Varese, ha ideato la linea "Arona lago Maggiore Italia" con profumo liquido, solido e due fragranze: limone ed eucalipto. L'azienda, come detto, è di fatto lombarda, ma la sua anima è aronese: il titolare, Pierluca Crespi, è nato e cresciuto ad Arona e pienamente consapevole della bellezza del territorio italiano e in questo caso del "suo" lago Maggiore.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Il Natale torna ad Arona con i tradizionali Mercatini di Natale, un evento imperdibile per vivere l’atmosfera festiva.

