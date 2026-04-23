Migliori osterie d' Italia tre le veronesi premiate

Nella provincia di Verona, tre osterie sono state riconosciute dalla Guida Osterie Slow Food 2026 come le migliori della regione. I locali si trovano tra la Valpolicella, la Lessinia e la pianura veronese, rappresentando diverse zone territoriali. La guida premia i ristoranti che si distinguono per l’autenticità e la qualità della cucina tradizionale locale. La selezione conferma l’interesse per la gastronomia tra le attività più apprezzate nella provincia.

Verona non è solo arte, storia e paesaggi da cartolina: è anche una terra di buona cucina. La Guida Osterie Slow Food 2026 ha premiato tre locali autentici che abbracciano tutta la provincia, dalla Valpolicella alla Lessinia, fino alla pianura veronese, il territorio offre un mosaico di sapori.🔗 Leggi su Veronasera.it

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