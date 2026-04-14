Migliori osterie veronesi le premiate da Slow Food

La Guida Osterie Slow Food 2026 ha riconosciuto tre locali situati nella provincia di Verona, dalla Valpolicella alla Lessinia e alla pianura, come le migliori osterie della zona. La selezione include ristoranti che rappresentano un esempio di cucina tradizionale veronese, offrendo piatti autentici e radicati nel territorio. La guida ha premiato queste osterie per la loro capacità di valorizzare i sapori locali e mantenere vive le tradizioni gastronomiche della regione.

Verona non è solo arte, storia e paesaggi da cartolina: è anche una terra di buona cucina. La Guida Osterie Slow Food 2026 ha premiato tre locali autentici che abbracciano tutta la provincia, dalla Valpolicella alla Lessinia, fino alla pianura veronese, il territorio offre un mosaico di sapori.🔗 Leggi su Veronasera.it Gli oli pontini nella Guida agli Extravergini 2026: ecco le aziende premiate da Slow FoodSette i riconoscimenti che sono arrivati nella provincia di Latina: una Chiocciola, quattro Grandi Oli e due Grandi Oli Slow. Osteria dell'Appennino new entry nella guida 2026 delle osterie di Slow FoodSono tre le novità in Romagna sulla Guida Osteria d’Italia 2026 edita da Slow Food che vanno a contribuire all’elenco dei circa duemila locali...