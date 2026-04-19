Migliori Osterie d' Italia tre al top nel veneziano

Nella regione veneziana, tre osterie sono state premiate con le Chiocciole dalla guida Osterie d'Italia di Slow Food 2026. Il riconoscimento conferma la qualità di queste attività storiche presenti tra la terraferma e il litorale, contribuendo a mettere in evidenza il settore enogastronomico locale. Le tre osterie si distinguono per la loro tradizione e l'offerta culinaria, che si sono guadagnate il riconoscimento di eccellenza.

Il settore enogastronomico veneziano celebra un importante riconoscimento con le Chiocciole assegnate dalla nuova guida Osterie d'Italia di Slow Food 2026, che conferma l'eccellenza di tre realtà storiche situate tra la terraferma e il litorale. Questi locali rappresentano il baluardo della.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Migliori osterie veronesi, le premiate da Slow FoodVerona non è solo arte, storia e paesaggi da cartolina: è anche una terra di buona cucina. Migliori ristoranti d’Italia secondo i clienti, due veronesi al topLa provincia di Verona si conferma un'eccellenza assoluta nel panorama gastronomico nazionale con due insegne storiche, un agriturismo e un... Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’Osteria dell’Alleanza; Aprile 2026: 10 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia; RISTORANTI D’ITALIA 2019 DEL GAMBERO ROSSO: I PREMIATI; I 10 migliori ristoranti di Ancona: capitale della cultura 2028. Migliori osterie veronesi, le premiate da Slow FoodVerona non è solo arte, storia e paesaggi da cartolina: è anche una terra di buona cucina. La Guida Osterie Slow Food 2026 ha premiato tre locali autentici che abbracciano tutta la provincia, dalla Va ... veronasera.it Cibo, Slow Food elegge le migliori osterie d'Italia e l'Emilia-Romagna si porta a casa 24 «chiocciole»In attesa delle stelle, dopo forchette e bicchieri, ecco arrivare anche le chiocciole di Slow Food a segnalare le migliori osterie d’Italia. La guida, giunta alla sua trentaseiesima edizione, racconta ... corrieredibologna.corriere.it In questa lista le migliori nuove aperture di aprile 2026: ristoranti, osterie, pizzerie e caffetteria facebook