Licenziati in 37 in una mattina | Al vostro posto arriva l’IA A Marghera il posto fisso è già finito?

A Marghera, trentasette lavoratori sono stati licenziati in un’unica giornata mentre l’azienda ha annunciato che al loro posto arriverà l’intelligenza artificiale. L’evento ha portato a una sostituzione completa del personale, lasciando senza lavoro tutti i dipendenti coinvolti. Nessuna comunicazione ufficiale sulle motivazioni di questa decisione e sulla futura organizzazione del lavoro all’interno dell’azienda.

Un'intera azienda svuotata dalla mattina alla sera. Trentasette dipendenti licenziati contemporaneamente e sostituiti dall'intelligenza artificiale. Non è uno scenario distopico ambientato in un futuro remoto, ma la realtà di quanto sta accadendo a Marghera, nella provincia di Venezia, dove InvestCloud Italy ha avviato le pratiche per il licenziamento collettivo di tutto l'organico della sua unica sede italiana. InvestCloud è una società californiana specializzata in software per il settore finanziario, in particolare nella gestione patrimoniale e nel trasferimento digitale di servizi finanziari. La sede di Porto Marghera, aperta dopo l'acquisizione dell'ex Finantix nel 2021, impiega professionisti altamente qualificati: un dirigente, sette quadri e ventinove impiegati, tra ingegneri informatici e specialisti del settore tecnologico.