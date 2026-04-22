Prestiti d' onore per gli studenti degli atenei siciliani | importi fino a 10mila euro a tasso zero
Un nuovo programma di prestiti d'onore è stato annunciato per gli studenti degli atenei siciliani. L'iniziativa prevede finanziamenti fino a 10 mila euro a tasso zero destinati a studenti provenienti da famiglie con basso reddito iscritti alle università presenti nell'isola. La misura mira a sostenere gli studenti che affrontano difficoltà economiche durante il percorso universitario.
Prestiti a tasso zero fino a 10 mila euro per gli studenti di famiglie a basso reddito iscritti in una delle Università che hanno sede in Sicilia. Lo prevede il "prestito d’onore", la misura a sostegno del diritto allo studio voluta dal governo Schifani ed erogata tramite la finanziaria regionale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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