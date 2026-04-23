A partire da mercoledì 29 aprile, Canale 5 trasmetterà la versione primaverile di Tim Battiti Live, un evento musicale di lunga data organizzato da Radio Norba. La conduttrice Michelle Hunziker sarà in onda con il programma, affiancata dal conduttore Alvin. La trasmissione proporrà spettacoli dal vivo con artisti locali e nazionali, arricchendo il palinsesto della rete con musica e intrattenimento.

Da mercoledì 29 aprile su Canale 5 prende il via Tim Battiti Live Spring, la versione primaverile del noto evento musicale estivo ideato da Radio Norba, con Michelle Hunziker alla conduzione affiancata da Alvin. Tre serate in prima serata con un cast ricchissimo: da Annalisa a Emma, da Fedez a The Kolors, passando per Dargen D’Amico, Mr. Rain, Ditonellapiaga, Sal Da Vinci, Enrico Nigiotti e Tommaso Paradiso. Le puntate sono state registrate il 20, 21 e 22 marzo a Ferrara, in Piazza Trento e Trieste, davanti a oltre cinquemila persone ogni sera. Un successo di pubblico che Michelle ha vissuto con grande emozione, paragonando l’atmosfera a quella del leggendario Festivalbar: «È stato super, come rituffarmi nel Festivalbar di tanti anni fa.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Michelle Hunziker torna in tv con due show musicali imperdibili su Canale 5

Notizie correlate

Super Karaoke, ospiti e quando va in onda il nuovo show di Michelle Hunziker su Canale 5Il grande intrattenimento torna in piazza con Super Karaoke, il nuovo show di Canale 5 guidato da Michelle Hunziker, che riporta in tv uno dei format...

Michelle Hunziker alla guida di tre programmi TV su Canale 5: ecco qualiTre nuovi programmi in arrivo con la conduzione di Michelle Hunziker: da Battiti Live Spring a Karaoke e The 1%… Tre nuovi programmi in arrivo con la...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - Michelle Hunziker in Marocco con il nuovo amore Giulio Berruti - 15/04/2026 - Video; Michelle Hunziker e Giulio Berruti, le prime foto insieme a Como; Michelle Hunziker, per il weekend sul Lago di Como sceglie l'hotel da oltre 5mila euro a notte; Michelle Hunziker e Giulio Berruti, amore sul Lago di Como: le prime foto insieme.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, la storia evolve e divide: amore o interesse? Cosa sta accadendoLe immagini pubblicate nelle ultime ore raccontano più di qualsiasi dichiarazione ufficiale: tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti il legame appare sempre più solido. I due, che da mesi evitano ... baritalianews.it

Michelle Hunziker e Giulio Berruti prove di famiglia con Sole e CelesteIl gossip torna ad accendersi attorno a Michelle Hunziker e Giulio Berruti, sempre più al centro dell’attenzione mediatica. Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiù, i due avrebbero trascorso un ... ultimenotizieflash.com

Michelle Hunziker è arrivata in Italia con un sorriso capace di conquistare tutti. Leggera, solare, spontanea… ci ha fatto ridere e sognare, diventando uno dei volti più amati della TV. Oggi È molto più di questo. È una donna che ha affrontato momenti difficili - facebook.com facebook