Michelle Hunziker condurrà tre programmi televisivi su Canale 5: si tratta di Battiti Live Spring, Karaoke e The 1%. La showgirl sarà alla guida di questi format nel prossimo palinsesto. La notizia è stata annunciata ufficialmente e conferma la sua presenza sugli schermi della rete. La sua partecipazione ai programmi è stata comunicata attraverso comunicati ufficiali.

Tre nuovi programmi in arrivo con la conduzione di Michelle Hunziker: da Battiti Live Spring a Karaoke e The 1%. Tre nuovi programmi in arrivo con la conduzione di Michelle Hunziker: da Battiti Live Spring a Karaoke e The 1% Club. Non solo il ritorno del Grande Fratello Vip (con il cast annunciato a una settimana dall’inizio del reality show: CLICCA QUI PER SCOPRIRLO) con Ilary Blasi. Nuovi proteggi TV arriveranno anche per Michelle Hunziker. Come svelato da Davide Maggio, infatti, Michelle Hunziker sarà al timone di Battiti Live Spring e una nuova versione di Karaoke, che era stato presentato due anni fa ma non era stato ancora realizzato. Stando a quanto riportato, pare che i due programmi avranno come location una piazza della città di Ferrara (entrambi) entro la fine del mese di marzo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Michelle Hunziker alla guida di tre programmi TV su Canale 5: ecco quali

