Michelle Hunziker e Giulio Berruti non hanno ancora confermato ufficialmente la loro relazione, ma le foto recenti mostrano una vicinanza tra i due. La coppia sembra condividere anche un’attività lavorativa, senza che siano state rivelate ulteriori dettagli. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata, e le immagini parlano di un legame che si fa sempre più evidente.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti continuano a non rilasciare dichiarazioni ufficiali sulla loro liaison ma ormai sono le immagini a raccontare una relazione che appare sempre più stabile e profonda. Da mesi la showgirl svizzera e il medico-attore romano vengono immortalati insieme in momenti che parlano da soli: vacanze condivise, spostamenti continui tra Milano e Roma, giornate trascorse lontano dai riflettori e una complicità che sembra consolidarsi di settimana in settimana. La loro storia sarebbe iniziata lo scorso dicembre e, da allora, il legame non avrebbe fatto che rafforzarsi. Nessuna conferma pubblica, nessuna intervista esclusiva, ma una serie di gesti che sembrano lasciare poco spazio ai dubbi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti uniti anche dal business. L’ultimo romantico gesto

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