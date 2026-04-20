Durante un fine settimana sul lago di Como, Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati visti insieme. La coppia ha trascorso del tempo in barca e ha fatto una passeggiata mano nella mano. Successivamente, si sono scambiati un bacio davanti a testimoni e fotografi, senza più nascondersi. La loro relazione è stata confermata dai momenti condivisi durante la giornata.

Scatta il bacio tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti. Dopo giorni di voci e avvistamenti, la neo coppia ha deciso di non nascondersi più mostrandosi durante un romantico weekend sul Lago di Como e non rinunciando alle effusioni. Bacio tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti Tra un giro in barca e una passeggiata sul Lago di Como, è scattato l'attesissimo bacio tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti dopo settimane di rumors sulla loro relazione. Nel mese di marzo, la conduttrice e l'attore erano stati avvistati insieme durante una cena in un ristorante piuttosto riservato e poi in un centro termale, dove avrebbero passato alcune ore di relax lontano da occhi indiscreti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Scatta il bacio tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti durante un romantico weekend sul lago di Como, la coppia non si nasconde più

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